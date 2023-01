وهيبة: سيف الاسلام سيكون ممثلًا بمندوبين عن تياره للمشاركة في مؤتمر المصالحة

ليبيا – اعتبرت نجوى وهيبة المتحدثة باسم المجلس الرئاسي أن سبب استمرار الأزمة في ليبيا يكمن في عدم استكمال المراحل الانتقالية وعدم إجراء الانتخابات.

وهيبة وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” أشارت إلى أن المجلس الرئاسي أطلق مبادرة لحل وعلاج الركود السياسي في ليبيا، وإيجاد حلول عاجلة للخلافات بشأن المسار الانتخابي، مؤكدة أن عدم وجود أجسام سياسية ذات شرعية جديدة، منتخبة من الشعب وموحدة فيما بينها، يفاقم الأزمة.

ورأت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي أن الانتخابات هي مطلب شعبي ليبي، منذ أن تعثرت أواخر عام 2021، ولهذا السبب كانت مبادرة المجلس الرئاسي، منذ نحو أسبوعين، وقد تم عرضها على مجلس النواب، ومجلس الدولة ، وستشهد مدينة غدامس في 11 يناير لقاء عامًا لإطلاق المبادرة بشكل رسمي.

وكشفت أن البعثة الأممية للدعم في ليبيا رحبت بالمبادرة، وحثت الأطراف المعنية على الانخراط فيها والانضمام إليها لتحريك العملية السياسية في البلاد.

وقالت وهيبة: إن المجلس الرئاسي هو من يتولى ملف المصالحة، وقد ضمنها برؤية إستراتيجية، مشددة على أن المصالحة لا تنجح من دون مشاركة الجميع.

وأكدت وهيبة أن دعوة سيف الإسلام القذافي لمؤتمر المصالحة، تمت عن طريق، رئيس جمهورية الكونغو برازافيل، دونيس ساسو نقيسو، كون هذا الأخير رئيس اللجنة الإفريقية المعنية بالملف الليبي، وسيكون القذافي ممثلًا بمندوبين عن تياره، سيشاركان بلجان عمل كجميع الأطراف السياسية الفاعلة بليبيا.

