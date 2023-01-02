شركة الكهرباء الليبية تبحث تطوير وتشغيل بعض المحطات لتعزيز قدرتها الإنتاجية

عقد رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء الليبية، محمد عمر المشاي، أمس الاثنين، اجتماع موسع بالمدراء العامين بالشركة بحضور أعضاء مجلس الإدارة.

وقال المكتب الإعلامي للشركة إن الاجتماع استعرض أخر المستجدات على صعيد الإنتاج وآلية تطوير وتشغيل بعض المحطات بما يعزز من القدرة الإنتاجية.

وبحث خلال الاجتماع احتياجات المحطات لمجابهة الذروة الصيفية القادمة وسبل توريد قطع الغيار التي تحتاجها الشركة ببعض المشاريع وعلى رأسها مشاريع خطوط النقل.

وأثنى رئيس المجلس على جهود المهندسين والفنيين التي بذلوها خلال الذروة الشتوية وحثهم على بذل المزيد فيما تبقى من الذروة والرفع من معاناة المواطنين وإكمال مسيرة الإصلاح التي أطلقتها الشركة.

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