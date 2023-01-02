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القنيدي: عقيلة صالح يقود البرلمان بشكل منفرد بعيداً عن مشاورة أعضاء البرلمان

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

قال عضو مجلس النواب، سالم القنيدي، إن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح يقود البرلمان بشكل منفرد بعيداً عن مشاورة أعضاء البرلمان، بحسب تعبيره.

القنيدي وخلال مقابلة تلفزيونية أوضح أن عقيلة أعلن إلغاء القانون الذي صوت عليه النواب باستحداث محكمة دستورية عليا في بنغازي دون علم النواب أو الرجوع إليهم، مضيفاً أنه وعدداً من النواب مقاطعون لجلسات البرلمان بسبب تصرفات عقيلة صالح وعدم رجوعه إليهم، وفق قوله.

يذكر أن مجلس النواب صوت على استحداث محكمة دستورية عليا في بنغازي، في ديسمبر 2022، فيما أعلن عقيلة صالح التراجع عنه في الشهر نفسه خلال بيان مشترك مع رئاسة مجلس الدولة.

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الوطن الليبية

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