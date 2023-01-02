وفاة طالبة بكلية الطب إثر حادث سير برقدالين

العنوان-طرابلس

نعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة، الإثنين، طالبة بكلية الطب البشري جامعة الزاوية توفيت في حادث سير تعرضت له حافلة كانت تقل طالبات في طريقهن إلى الجامعة بمدينة رقدالين غرب البلاد.

وقالت الوزارة في بيان لها أن الطالبة رجاء رجب المريمي وافتها المنية إثر حادث سير أليم، وهي في طريقها، رفقة زميلاتها، من مدينة رقدالين إلى كلية الطب البشري جامعة الزاوية.

وتقدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي وكافة العاملين بالوزارة بأحر التعازي القلبية إلى أهل الطالبة وزملائها، متمنين الشفاء العاجل لزميلاتها: “رهام علي الانبط، ونهال طارق الانبط، ونسرين رحومه باكير، واديل موسى هديه، وآلاء خالد الشبلي، وأميمه عادل الشبلي، ونور زيدان منصور”، اللائي تعرضن لجروح متفاوتة إثر الحادث الأليم.