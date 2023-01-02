باشاغا يناقش مع وزيره للصحة عدداً من الملفات المتعلقة بالقطاع الصحي

عقد رئيس الحكومة الليبية المصادق عليها من البرلمان فتحي باشاغا، الإثنين في مكتبه بمدينة سرت، اجتماعاً مع وزير الصحة عثمان عبد الجليل لتقييم أداء وزارة الصحة خلال العام 2022 وخططها للعام الجديد.

وخصص الاجتماع، لمعالجة أوجه القصور التي تعترض أداء المستشفيات العامة والمراكز الطبية ومرافق الرعاية الصحية بالمدن والبلديات، أين وجه باشغا بحل المشاكل والمختنقات واستكمال المشاريع الجاري تنفيذها بعدد من المستشفيات العامة وتوفير المعدات الطبية والاحتياجات اللازمة.

كما ناقش الاجتماع مشكلة المخلفات الصحية وملف الأدوية وتوفيرها لجميع المواطنين خصوصاً أدوية الأمراض المزمنة وتطعيمات الأطفال، ومتابعة سير العمل بمراكز الإمدادات الطبية، والاستمرار في إعادة هيكلة القطاع الصحي وفق الخطة التي أعدتها الحكومة الليبية لتطوير القطاع وتحسين جودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.

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