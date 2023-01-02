باشاغا يوجه بمعالجة مشاكل القطاع الصحي

العنوان-سرت

وجه رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، الإثنين، بمعالجة المشاكل والمختنقات واستكمال المشاريع الجاري تنفيذها بعدد من المستشفيات العامة وتوفير المعدات الطبية والاحتياجات اللازمة المرصودة خلال الجولات الميدانية التي أجراها رئيس الحكومة لمرافق الخدمة الصحية بالمدن والبلديات.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده مع وزير الصحة، الدكتور عثمان عبدالجليل، في مقر رئاسة مجلس الوزراء بمدينة سرت.

وخصص الاجتماع لتقييم أداء وزارة الصحة خلال العام 2022 وخططها للعام الجديد، ومعالجة أوجه القصور التي تعترض أداء المستشفيات العامة والمراكز الطبية ومرافق الرعاية الصحية بالمدن والبلديات.

كما ناقش الاجتماع مشكلة المخلفات الصحية و ملف الأدوية وتوفيرها لجميع المواطنين خصوصاً أدوية الأمراض المزمنة و تطعيمات الأطفال، و متابعة سير العمل بمراكز الإمدادات الطبية، والاستمرار في إعادة هيكلة القطاع الصحي وفق الخطة التي أعدتها الحكومة الليبية لتطوير القطاع وتحسين جودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.