ليبيا – استبعد عضو مجلس النواب صالح افحيمة استئناف أعمال الحوار بين لجنتي النواب والدولة في الوقت الحالي.

افحيمة وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” أشار إلى أن جدول جلسة مجلس النواب المقبلة ليس واضحا حتى الآن، ومن المتوقع أن يتمّ التوافق عليه قبيل الجلسة أو أثناءها.

