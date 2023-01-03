الحكومة الليبية المكلفة بصدد وضع آلية لدعم المواطنين استعداداً لشهر رمضان

قال رئيس الحكومة الليبية المكلفة، وزير الاقتصاد والتجارة، فتحي باشاغا، إن حكومته تضع اللمسات الأخيرة لوضع آلية لدعم المواطنين للاستعداد لشهر رمضان المبارك.

جاء هذا خلال اجتماع عقده باشاغا، اليوم الاثنين، مع مراقبات الاقتصاد والتجارة في ليبيا بمقر رئاسة الوزراء بمدينة سرت.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة إن الاجتماع ناقش عدد من المواضيع الخاصة بسير عمل المراقبات على مستوى ليبيا وأهمها وضع الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم الاستئناف في بنغازي وطرابلس والبيضاء، موضع التنفيذ بإعادة تبعية مراقبات الاقتصاد إلى ديوان وزارة الاقتصاد والتجارة.

وأضاف أن وزير الاقتصاد والتجارة طلب من المراقبات إقفال ميزانيتهم السنوية لسنة 2022 وأكد على دعمه المستمر لمراقبات الاقتصاد لتسيير أعمالها بالشكل المطلوب.

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