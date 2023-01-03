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الشارف: النواب والدولة يسعيان نحو التمديد لأنفسهم متجاهلين مطالب الشارع

تم النشر منذُ 34 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن /رصد

قال المحلل السياسي خالد الشارف ان مجلسا النواب والدولة يسعيان نحو العبث السياسي للتمديد لأنفسهم والاستفادة من الوضع الحالي والمزايا التي سيتفيدون منها من خلال مناصبهم متجاهلين مطالب الشارع في انهاء حالة الانسداد السياسي للوصول الى قاعدة دستورية لأجراء الانتخابات

وأشار الشارف في تصريحات صحفية الى ان مجلس الدولة نشأ ليكون معرقلا ومهمته تأجيج الصراع ووئد أي فرصة للتوافق خدمة لدول خارجية موضحا ان رفض مجلس الدولة لمبادرة الرئاسي يثبت اهداف المجلس في التمديد لحالة الصراع في البلاد على حد قولة

الوسوم

الانتخابات مجلس الدولة مجلس النواب

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الوطن الليبية

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