“تعقيبًا على قضية أبو عجيلة”.. مولود: الدبيبة يتصرف كأنه القاضي الأمريكي

الوطن|رصد

أكد عضو مجلس النواب عادل مولود أن رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة القى الاتهامات على المواطن أبو عجيلة وكأنه القاضي الأمريكي، مشيرًا إلى أن محاكمة أبو عجيلة لم تنتهي بعد.

وأضاف مولود في تصريحات صحفية “لولا الموقف الشعبي الرافض لتسليم أبو عجيلة لشاهدنا تسليم مجموعة أخرى من الشخصيات مقابل استمرار الدبيبة في السلطة“، مؤكدًا أن إبراهيم الدبيبة يعمل مع الحكومة الإنجليزية لفتح قضية الجيش الإيرلندي مقابل أموالهم المجمدة واستمرار عائلة منتهي الولاية في السلطة.

وقال عضو مجلس النواب إن الدبيبة يتهم المجلس بعرقلة الانتخابات على رغم أنهم من جهزوا كل القوانين لها، مشيرًا إلى أن رئيس مفوضية الانتخابات لم يفصح عن القوة القاهرة والتي هي الفيتو الأمريكي بعد ترشح سيف القذافي، حسب قوله.

وأكد مولود أن السفير الأمريكي هو الحاكم الفعلي في ليبيا، وكذلك السفيرة الإنجليزية والسفير الألماني، قائلًا: “أصبحوا يشورون علينا أن نفعل كذا وكذا بسبب خنوعنا وضعفنا“.