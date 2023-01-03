خالد الزايدي: من المفترض أن تدار الانتخابات بطريقة شفافة بعيدا عن التدخلات الأجنبية

قال خالد الزايدي، محامي ” سيف الإسلام القذافي ” أنه كان من المفترض أن تدار الانتخابات بطريقة شفافة بعيدا عن التدخلات الأجنبية.

وأكد الزايدي في تصريحات صحفية أن التدخلات الأجنبية كانت سببًا مباشرًا في حالة الانقسام التي يعيشها الشعب الليبي.، مشيرا إلى أن الانقسام أدى لحالة من الانسداد السياسي أثرت على الأوضاع المعيشية والحالة المزرية لليبيين..

كما تابع قائلا: رغبة الليبيين في الاستقرار ترجمها إقبالهم على الترشح للانتخابات أو التسجيل في سجلات الناخبين، مؤكدا ، نريد انتخابات حرة ونزيهة تتسم بالمصداقية دون فرض أي تأثير قد ينال من شرعية هذه العملية..

كما لفت إلى أنه ، منذ بداية العملية الانتخابية العام الماضي، أكدت المفوضية جاهزيتها الفنية لإجراء الانتخابات ، مشيرا أن العملية الانتخابية مرت بمراحل قانونية ودستورية مستندة على تشريعات النواب ولا يمكن التنصل منها..

وأضاف قائلا: النواب عندما أصدر هذه القوانين في جلسات علنية تابعها الليبيون وابتهجوا بها. متابعا: هذه القوانين تم مناقشتها والتصويت عليها مادة مادة في سابقة حظت باحترام أغلب المتابعين..

لافتا أنه ، بمجرد تقديم القوانين الانتخابية طلبت المفوضية تعديلات أسمتها “تعديلات فنية”، وتعامل معها النواب بإيجابية..

كما أكد أن ، العملية الانتخابية تمر بـ3 مراحل هي؛ القيد أو تحديث سجل الناخبين وإعلان القوائم الأولية، ثم فتح باب الطعون وأخيرًا نشر القوائم النهائية للناخبين.