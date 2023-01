ليبيا – قال السفير الليبي السابق إبراهيم بن قرادة إنه من دون ضغط داخلي حقيقي وخارجي صادق، يصعب الفرض على التشريعيين إجراء انتخابات، ولعل الموقف المصري من الأكثر تأثيرًا وبالأخص على مجلس النواب،موضحًا أن المبعوث الأممي، يحتاج مساندة قوية ومعلنة وصريحة من أمريكا والغرب وعلى مستوى سياسي عال وليس فقط دبلوماسي، مع عدم إهمال بروز تطورات داخلية أو جوارية أو عالمية تدفع نحو الانتخابات.

بن قرادة وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي21″، أضاف: “بجانب الانتخابات وحال تواصل تأجيلها لأي سبب، يستمر دور المشير حفتر السياسي وهو من أهم المؤثرات، مع اعتبار انكفاء الدور الروسي وتغير أسلوب الدور الفرنسي، والتقارب الخليجي بين قطر من جهة والإمارات والسعودية من جهة أخرى، مما يكشف ويضغط على حفتر لصياغة تموضعات جديدة، منها صياغة علاقة جديدة مع الغرب الليبي”،على حد قوله.

Shares

The post بن قرادة: من الصعب الفرض على التشريعيين إجراء انتخابات دون ضغط داخلي حقيقي وخارجي صادق first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية