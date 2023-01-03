«الرئاسي»: على «النواب الدولة» تذليل الصعاب أمام التوافق الوطني

بعد إعلان رفض دعوته، جدد المجلس الرئاسي، دعوته إلى مجلسي النواب والأعلى للدولة لتوحيد الجهود من أجل إنجاز الانتخابات.

وقال المجلس الرئاسي، في بيانه له:” من سمات الأنظمة السياسية على تعددها، هو تعاون السلطات، ووفق هذا المبدأ بنى المجلس الرئاسي مقاربته المتمثلة في عقد لقاء غدامس المعلن عنه يوم الحادي عشر من يناير الجاري، بهدف خلق مناخ مناسب لاتخاذ خطوات تؤدي إلى الانتخابات العامة، وفق قاعدة دستورية توافقية وقانون انتخابات توافقي من قبل مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة”.

وأضاف المجلس:” إلا أننا ابلغنا اليوم بتعذر مشاركة المجلس الأعلى للدولة في هذا اللقاء المفترض بدون توضيح أسباب ذلك رغم الترحيب بالدعوة “.

وجدد المجلس الرئاسي، دعوته لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لتحمل مسؤولياتهما الوطنية، من أجل توحيد الجهود، وتذليل الصعاب أمام التوافق الوطني الذي ينتظره كافة أبناء الشعب الليبي لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب الآجال.

وكان مجلس الدولة الاستشاري، اعتذر عن تلبية الدعوة التي قدمها المجلس الرئاسي، والتي تهدف إلى عقد اجتماع ثلاثي بمدينة غدامس في 11 يناير الجاري، مؤكداً أن ملف القاعدة الدستورية شأن مشترك بين مجلسي الدولة والنواب، وأن التوصل إلى توافق بينهما قريب في هذا الشأن.