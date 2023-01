عمران: البعثة الأممية تسعى لزج ليبيا في مرحلة انتقالية جديدة

ليبيا – قالت عضو هيئة صياغة الدستور نادية عمران إن هناك كثيرًا من القضايا والملفات العالقة، على رأسها إخراج ليبيا من المراحل الانتقالية واعتماد دستور دائم وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، استنادًا له تمهيدا للبدء بتأسيس دولة القانون والمؤسسات التي تنتظرها أعباء ثقيلة.

نادية وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي 21” أشارت إلى أن البعثة الأممية بدأت خطأ كعادتها وستسعى لزج ليبيا في مرحلة انتقالية جديدة عبر إعادة الخطوات نفسها لإنتاج حكومة جديدة، والضغط على الأطراف المحلية للتوافق الدستوري، مضيفة: “لا أعتقد أن النجاح سيحالفها ما دامت تتخذ الخطوات نفسها التي تسعى لإيجاد ترضيات للأطراف المسيطرة على المشهد، مخالفة بذلك الوثائق الدستورية النافذة دون الاتجاه للحلول الحقيقية المستندة على الشرعية الشعبية، وعدم حصر مصلحة ليبيا في شخصيات بعينها”.

