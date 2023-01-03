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احميد: تنوع الآراء وتباينها بشأن اجتماع غدامس تعطيل لحل معضلة القاعدة الدستورية

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| متابعات

توقع المحلل السياسي إدريس إحميد، أن يطرح مجلسي النواب والدولة، في اجتماعيهما اللذين عقدا الإثنين، دعوة المجلس الرئاسي للمناقشة، واستطلاع آراء أعضائهما بشأن لقاء غدامس.

احميد وفي تصريح للشرق الأوسط، قال إنه على الرغم من أن المجلسين أبديا رغبتهما في العودة إلى استكمال بحث المسار السياسي، فإن هناك بعض الآراء التي ترى أن اجتماع المجلسين في مقريهما يعد كافياً للبحث في إيجاد قاعدة دستورية، وهذا يعني عدم تلبية دعوة المجلس الرئاسي لاجتماع في غدامس.

ولفت إحميد إلى أن تنوع الآراء وتباينها بشأن هذه الاجتماع يعد تعطيلاً وعدم جدية في حل معضلة القاعدة الدستورية.

وسبق للمجلس الرئاسي القول إنه لا يزال في انتظار رد إيجابي من رئيسي مجلسي: النواب والدولة، بشأن اقتراحه عقد اجتماع رسمي بينهما بمدينة غدامس.

الوسوم

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الوطن الليبية

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