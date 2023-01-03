بحضور اللافي.. النائب العام يجتمع بمسؤولي الغرفة الأمنية المشتركة بالزاوية

عقد النائب العام المستشار الصديق الصور، اليوم الإثنين، اجتماعا مع مسؤولي الغرفة الأمنية المشتركة التي أعلن عن تشكيلها قبل أيام في مدينة الزاوية؛ وذلك بحضور عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات ومدير أمن بلدية الزاوية؛ ورئيس قسم التفتيش على الجهات الضبطية وترشيدها؛ ورئيس قسم التفتيش القضائي بمكتب النائب العام؛ والمحامي العام بدائرة محكمة استئناف الزاوية، ورئيس نيابة الزاوية الابتدائية..

وبحسب بيان صادر عن مكنب النائب العام على صفحته بفيسبوك ، أشار الصور خلال الاجتماع إلى الغاية من إنشاء الغرفة الأمنية المشتركة بالزاوية؛ وأغراضها الرامية إلى تسييد القانون؛ بإنفاذ تدابير سلطة التحقيق؛ واستيفاء إجراءات الاستدلال المتخذة حيال انتهاكات حقوق الإنسان.

وأكد الصور أن “رد الأفعال الماسة بحق الإنسان في: الحياة؛ والحرية؛ وسلامة البدن؛ يتطلب من جهات إنفاذ القانون استجابة سريعة وناجعة، مدركة لواجب منع الإفلات من العقاب؛ والإيفاء بواجب إنصاف ضحايا الجرائم”.

وأشار الصور إلى أن تدني نسبة إنجاز الإجراءات الممهدة لإجراء تحريك الدعوى الجنائية؛ والاستجابة إلى تنفيذ الأوامر التي ابتنت عليها؛ من أظهر نتائج إجراء التقييم القضائي للنشاط الضبطي في نطاق اختصاص مديرية أمن الزاوية”.

وشدد الصور على ضرورة ممارسة الغرفة مهامها في إطار الشرعية الإجرائية؛ وفي إطار مخطط عملي تتخذ إجراءات تنفيذه وفق جدول زمني يخضع لإشراف مكتب النائب العام؛ ومتابعة المحامي العام بمحكمة استئناف الزاوية؛ ورئيس نيابة الزاوية الابتدائية.

وأوضح البيان الصادر عن مكتب النائب العام أن الاجتماع تطرق في الختام إلى رؤى المجلس الرئاسي؛ ووزارة الداخلية؛ وقادة الضبطية القضائية؛ تجَاه تنامي الجريمة في نطاق البلدية؛ وسبل مواجهاتها.