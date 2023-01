بويصير: عام 2022 أثبت أن النخبة في ليبيا ومن خلال مؤسساتها غير قادرة على تخطي مصالحها

ليبيا – رأى الكاتب والمحلل السياسي محمد بويصير أن عام 2022 أثبت أن النخبة في ليبيا ومن خلال مؤسساتها غير قادرة على تخطي مصالحها إلى تطلعات البلاد، لذلك أعتقد أن العالم ومعه الشعب الليبي لن يبقى رهينة لهذه النخبة، وأتصور أنه سيهمشها ويعمل بدونها، وهذا أفضل.

بويصير وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي 21″، تابع: “سنسمع من قوى خارجية لها أطماعها صراخا حول الشرعية لكن ضغط الحرب الأوروبية التي تم تصعيدها، ستجعل المجتمع الدولي يطلق عملية برعاية الغرب في ليبيا ربما تسبب تغيرًا، لكنه سيكون تغيرًا نوعيًا وليس حاسمًا”.

وأضاف بويصير: “كذلك لا ننس تأثير انتخابات تركيا ونتيجتها واستمرار سياسات العثمانية الجديدة من عدمها، وكذلك الأوضاع في مصر مهمة وبمقدار انفراج الأمور هناك بقدر ما سنرى موقفًا موضوعيًا بعيدًا عن التوتر والخنق، وهذه عناصر تشير إلى التغير الذي ذكرته، أما إجراء انتخابات حرة ونزيهة، فيتوقف على مدى قدرة العالم تهميش النخبة المدمرة “.

