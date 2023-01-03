أوحيدة يبحث سبل حل مشكلة النقابات والاتحادات والروابط المهنية

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ناقش نائب رئيس لجنة شؤون النقابات والاتحادات والروابط المهنية بمجلس النواب جبريل اوحيدة سُبل حل الإشكاليات في النقابات والاتحادات والروابط المهنية.

وبحث الاجتماع الذي ضم عدد من المستشارين القانونيين وعدد من الخبراء في النقابات والاتحادات والروابط المهنية وتطرق اللقاء الى قانون رقم (23) الخاص بالنقابات، وكذلك القانون المعروض على جلسات مجلس النواب بالإضافة إلى الاتفاقيات المصادقة عليها ليبيا في هذا الشأن مؤكدين على ضرورة إحالة ما خلص أليه الاجتماع إلى لجنة شؤون النقابات والاتحادات والروابط المهنية.