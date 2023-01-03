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البركي: لا يمكن الحديث عن انتخابات رئاسية في ظل محاولات فرض «العزل السياسي»

تم النشر منذُ 47 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال المرشح البرلماني ووكيل وزارة التعليم بحكومة الثني منتهية الولاية، عبد الرحيم البركي:” لا يمكن الحديث عن انتخابات رئاسية في ظل محاولات فرض قانون العزل السياسي من جديد”.

وأضاف البركي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” الانتخابات الديمقراطية في أساسها النظري لا تقبل الإقصاء” .

ولفت إلى أن التحجج بعدم وجود ضمانات للقبول بالنتائج، والالتزام بمبدأ التداول السلمي أمر لا يستقيم مع واقع الحال في عالم اليوم”.

وتابع:” من ينتقد قانون الانتخابات الصادر عن مجلس النواب بعلية أنه مفصل على أشخاص، عليه أن يقدم البديل الذي يستوعب الجميع ولا يقصي أحدا مهما كانت خلفيته السياسية أو المهنية”.

واستطرد:” أم أن من يدعي الخوف على الديمقراطية هو نفسه ضد  الديمقراطية، الإقصاء يجلب البلاء، ولا يسمح بالبناء السليم”.

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البركي الحديث انتخابات رئاسية فرض قانون العزل السياسي

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صحيفة الساعة 24

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