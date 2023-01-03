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وهيبة: الرئاسي يجدد دعوته للنواب والدولة لتحمل مسؤولياتهما تجاه إجراء الانتخابات

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

قالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة إن المجلس أبلغ بتعذر مشاركة مجلس الدولة في اللقاء دون توضيح الأسباب رغم الترحيب بالدعوة، منوهة بأن الرئاسي يجدد دعوته للمجلسين لتحمل مسؤولياتهما الوطنية، من أجل توحيد الجهود أمام التوافق الوطني الذي ينتظره الليبيون لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب أجل.

وهيبة وفي تغريدة لها على تويتر، لفتت إلى أن الرئاسي بنى مقاربته المتمثلة في عقد لقاء غدامس في 11 يناير الحالي، من منطلق تعاون السلطات، وذلك بهدف خلق مناخ مناسب لاتخاذ خطوات تؤدي إلى الانتخابات، وفق قاعدة دستورية وقانون انتخابات توافقيين من قبل مجلس النواب ومجلس الدولة.

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الوطن الليبية

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