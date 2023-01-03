باشاغا: الاقتصاد هو المحرك الأساسي للدول ويجب وضع خطط جديدة لإدارة الاقتصاد الليبي

قال رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا إن الاقتصاد هو المحرك الأساسي للدول والشعوب، لافتا إلى أن ليبيا تعيش حالة من الفوضى مما يصعب من مهمة الحكومة في إقامة الدولة.

وأضاف رئيس الحكومة خلال الاجتماع الأول مع مراقبات الاقتصاد والتجارة في ليبيا أن الليبيين غير مستفيدين من إمكانيات الدولة، ما يستعدي ضرورة وجود خطط لإدارة الاقتصاد الليبي، وأن يأخذ القطاع الخاص فرصة أكبر ما يستدعي تعديل بعض القوانين.

وأكد باشاغا أن الحكومة ستواصل كافة جهودها في خدمة البلاد والإصلاح على جميع الأصعدة للوصول إلى مستقبل أفضل.