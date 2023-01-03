توقع هطول أمطار متفرقة وتشكل الضباب في عدة مناطق

الوطن| رصد

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، تكاثر السحب من حين لآخر على بعض مناطق الشمال خاصة الشمال الشرقي يتخللها سقوط أمطار خفيفة.

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة- جبل نفوسة

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر خاصة على المنطقة الممتدة من مصراتة إلى سرت مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، واحتمال ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على بعض المناطق.

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية فمتغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 15و20 درجة مئوية، وتسجل تراجعا من يوم غد.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات

حالة السماء: تتكاثر السحب ويتخللها هطول أمطار متفرقة على بعض مناطق الخليج – الجبل الأخضر – طبرق حتى أقصى الساحل الشرقي، واحتمال ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على مرتفعات الجبل الأخضر وأقصى الساحل.

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 16و20 درجة مئوية ولا تتجاوز 14 درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر وتسجل تراجعا من يوم غد.

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا على الجفرة.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية فمتغيرة الاتجاه، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 17و20 درجة مئوية، وتسجل تراجعا من يوم غد.

السرير – تازربو – الكفرة

حالة السماء: تتكاثر السحب من حين لآخر على أغلب المناطق .

الرياح: شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 17 و19 درجة مئوية.