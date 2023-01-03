توقع هطول أمطار متفرقة وتشكل الضباب في عدة مناطق

الوطن| رصد
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، تكاثر السحب من حين لآخر على بعض مناطق الشمال خاصة الشمال الشرقي يتخللها سقوط أمطار خفيفة.
راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة- جبل نفوسة
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر خاصة على المنطقة الممتدة من مصراتة إلى سرت مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، واحتمال ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على بعض المناطق.
الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية فمتغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 15و20 درجة مئوية، وتسجل تراجعا من يوم غد.
الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات
حالة السماء: تتكاثر السحب ويتخللها هطول أمطار متفرقة على بعض مناطق الخليج – الجبل الأخضر – طبرق حتى أقصى الساحل الشرقي، واحتمال ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على مرتفعات الجبل الأخضر وأقصى الساحل.
الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 16و20 درجة مئوية ولا تتجاوز 14 درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر وتسجل تراجعا من يوم غد.
الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا على الجفرة.
الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية فمتغيرة الاتجاه، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 17و20 درجة مئوية، وتسجل تراجعا من يوم غد.
السرير – تازربو – الكفرة
حالة السماء: تتكاثر السحب من حين لآخر على أغلب المناطق .
الرياح: شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 17 و19 درجة مئوية.
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