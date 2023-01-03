الكشر: بلدية ترهونة تعاني من أزمة في نقص الخدمات

قال عميد بلدية ترهونة محمد الكشر، إن البلدية تفتقر إلى آليات القمامة من سيارات ومطامير منقولة وآلات ثقيلة (الجرارات) وآلات غَرف كبيرة لمسح بعض أماكن تجمع القمامة.

وأضاف الكشر، في تصريحات صحفية:” تشكو البلدية أيضا جراء عجزها عن صيانة آبار المياه المتوقفة عن العمل لنقص المعدات اللازمة”.

ولفت إلى أن الأموال المصرفة للبلدية غير كافية في ظلّ التزايد المستمر للتعداد السكاني، حيث أصدرت حكومة الوحدة الوطنية قرارًا نهاية عام 2021 بمنع إبرام عقود تعاون مع أيّ جهة.

وأكد أن إيقاف عقود التعاون في المستشفيات التعليمية، أربك مستشفى ترهونة التعليمي وهو المشفى الوحيد في مدينة يقطنها أكثر من 300 ألف نسمة.

وأشار إلى أن المستشفى يعتمد بنسبة 70% على عقود التعاون مع المتخصصين والأطباء لتلبية حاجة المدينة لإجراء الكشوفات والعلاج للمواطنين.

ونوه بأن إيقاف شركات النظافة والتموين في المستشفى أربك العمل داخلها.

ودعا الكشر، رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة إلى منح الإذن للمستشفيات لإبرام عقود تعاون لجلب أطباء ومختصّين لتفادي العجز الحاصل.