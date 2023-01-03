بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الثلاثاء 03 يناير 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 03 يناير 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة تكاثر للسحب من حين لأخر على بعض مناطق الشمال خاصة الشمال الشرقى يتخللها سقوط أمطار خفيفة.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر خاصة على المنطقة الممتدة من(مصراتة حتى سرت) مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ، واحتمال ظهور ضباب أخر الليل والصباح الباكر على بعض المناطق.

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية فمتغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (15- 20)مْ وتسجل تراجع من يوم الغد.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد -الواحات:-

حالة السماء: تتكاثر السحب يتخللها سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق( الخليج -الجبل الأخضر -طبرق حتى أقصى الساحل الشرقى) ، واحتمال ظهور ضباب أخر الليل والصباح الباكر على مرتفعات الجبل الأخضر وأقصى الساحل.

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (16- 20)مْ ولا تتجاوز (14) مْ على مناطق الجبل الأخضر، وتسجل تراجع من يوم الغد.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر احيانا على الجفرة.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية فمتغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17- 20)مْ وتسجل تراجع من يوم الغد.

السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: تتكاثر السحب من حين لأخر على اغلب المناطق .

الرياح: شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17-19)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:11)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (08:10).