لجنة الصحة بالبرلمان تناقش مشروع قانون تهريب الأدوية

ناقشت لجنة الصحة والبيئة بمجلس النواب خلال اجتماعها برئاسة رئيس اللجنة نصر الدين مهنى مشروع قانون تهريب الأدوية.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع مع رئيس مجلس صندوق التأمين الصحي طلال عجاج الصعوبات والعراقيل التي تعيق عمل الصندوق، واطلعت على عرض خطة تنفيذ قانون التأمين الصحي الذي أقره المجلس خلال الأيام القليلة الماضية وآليات تنفيذه في كافة أنحاء ليبيا.

وشارك في الاجتماع الذي عقد بمقر مجلس النواب بمدينة بنغازي النواب أعضاء اللجنة سعد البدري، أيمن سيف النصر، حسن الزرقاء، صالح هاشم ، أسماء الخوجه ، فوزية أبوغالية.

ويأتي الإجتماع في إطار متابعة لجنة الصحة والبيئة بمجلس النواب لصندوق التأمين الصحي العام باعتباره أحد البرامج التي ستقوم برفع مستوى الخدمات الصحية للمواطن.