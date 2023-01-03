توقعات بسقوط أمطار خفيفة على مناطق الشمال الشرقي

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توقع، المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة نتيجة تكاثر للسحب من حين إلى لآخر على بعض مناطق الشمال خاصة الشمال الشرقي (الخليج –الجبل الأخضر –درنة -طبرق واقصى الساحل الشرقي-المنطقة الممتدة من مصراتة حتى سرت).

وقال المركز، إن درجات الحرارة القصوى على معظم المناطق تتراوح ما بين (15–20) مئوية، وتنخفض أثناء الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الجبلية والصحراوية إلى أقل من (04) درجات مئوية.

وأشار إلى ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على بعض مناطق الشمال الغربي ومرتفعات الجبل الأخضر.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية، إن من المتوقع سقوط أمطار متفرقة مناطق الشمال الغربي بداية من مساء يوم الجمعة القادم.