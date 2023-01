اوحيدة: مبادرة الرئاسي انتهت ولا فائدة منها

قال عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة إن مبادرة المجلس الرئاسي انتهت ولا فائدة منها بعد رفضها من الأعلى للدولة وعدم مناقشتها من مجلس النواب خلال جلساته.

وأضاف أوحيدة في مداخلة سابقة مع الأحرار أن التحدي الأكبر في هذه المرحلة هو تنفيذ أي توافق بين المجلسين إن حدث وعدم عرقلته من الأطراف النافذة على الأرض؛ مؤكدًا بأن هناك جدية من المجلسين للتوصل لحل أو استكمال التوافقات السابقة.

وأشار أوحيدة إلى أن أي توافق لا يتماشى مع رغبة الدول المتدخلة في ليبيا لن ينفذ وسيتم إفشاله؛ مبينًا بأن الوضع الحالي يحتاج إلى حلول استثنائية لحل الأزمة، وفق تعبيره.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

