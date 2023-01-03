لضبط المنظومة.. النائب العام الليبي يوضح أسباب إنشاء الغرفة الأمنية المشتركة في الزاوية

أوضح النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور، الإثنين، أسباب إنشاء الغرفة الأمنية المشتركة في الزاوية، والاجتماع الذي عقده في طرابلس مع القيادات الأمنية بالمنطقة تمهيداً لانطلاق عمل الغرفة بعد الإعلان عن تشكيلها قبل أيام.

وقال الصور في تصريح إلى قناة الوسط WTV، إن اجتماعه مع القيادات الأمنية بالزاوية الذي حضره عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، كان بمناسبة تشكيل الغرفة الأمنية المشتركة بالزاوية والتي تضم مختلف الأجهزة الأمنية في المدينة تحت مظلة مدير الأمن.

وبحسب النائب العام، جاء قرار إنشاء الغرفة بناء على كتاب صادر عنه في نهاية شهر نوفمبر 2022، نتيجة ما أسفرت عنه نتائج تفتيش أعضاء النيابة لعمل مراكز الشرطة وتدني نسبة العمل بحميع مراكز الشرطة من حيث دائر اختصاصاها بمكتب المحامي العام بالزاوية.

بالإضافة إلى تلقي الكثير من الشكاوى والتظلمات من ذوي المجني عليهم وأصحاب الحقوق من أن قضاياهم لا يتم استيفائها ولا يتم التعامل معها بالشكل المطلوب وارتفاع معدلات جرائم القتل والخطف وحجز الحرية دون اتخاذ أي إجراءات حيال مرتكبيها والقبض عليهم.

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وأضاف النائب العام أنهم يحاولون من خلال الغرفة إيجاد توافقات أمنية للوصول إلى الهدف المتمثل في ضبط المتهمين وإحالتهم إلى النيابة للتحقيق معهم وفق صحيح القانون وإحالتهم إلى المحاكمة.

ولفت إلى أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها الزاوية كانت نتيجة تراكمات من الإخفاقات الأمنية وارتفاع معدلات الجريمة التي لم يقابلها اتخاذ إجراءات أمنية من قبل وزارة الداخلية.