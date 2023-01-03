دغيم: المجلس الرئاسي لن يتوقف عن جهود لم شمل الليبيين

أعلن عضو مجلس النواب المقال ومستشار المجلس الرئاسي زياد دغيم، أن المجلس الرئاسي لن يتوقف عن جهود لم شمل الليبيين.

وقال دغيم في تصريحات صحفية: “ترحيل أي نقطة من بنود القاعدة الدستورية للقوانين الانتخابية غير مقبول عند الليبيين، والرئاسي لن يتوقف عن جهود لم شمل الليبيين ودعوته ومقاربته لا تزال مستمرة”.

وأضاف “نتفهم شعور الأسف وخيبة الأمل لكل الليبيين وسكان غدامس خاصة من تفويت فرصة جولة حوار ليبي على أرض ليبية”.

وتابع “رغم انتهاء المهلة الزمنية المحددة للمجلسين بالمادة الـ4 من خارطة الطريق إلا أننا نتمنى التوافق على قاعدة دستورية وقوانين انتخابات مكملة لها حزمة واحدة”.