البشتي: السلطة بالنسبة للدبيبة هي سرقة أكبر قدر من أموال الليبيين

أكد المحلل السياسي عبد العظيم البشتي، أن مفهوم السلطة بالنسبة لرئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة هو سرقة أكبر قدر من أموال الليبيين.

وقال البشتي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “للأسف الشديد وبكل صراحه، أنا أرى أن كل رجال السلطة الحالية سواء في الحكومة أو مجلس النواب أو ما يسمى بمجلس الدولة جميعهم غير أكفاء إطلاقا بأن يكونوا مسؤولين”

وأضاف أنهم “في الحقيقة لم يقوموا بشيء غير سرقة أموالنا والتمتع بالسفر والعديد من الامتيازات لهم ولأسرهم!”.

وختم البشتي موضحًا في تغريدة أخرى أن “السلطة بالنسبة لـ”الدبيبة” هي تحديدا مدى قدرته على سرقة أكبر قدر ممكن من أموال الليبيين!”.