اللافي: نقف مع كافة الأجهزة الأمنية لتؤدي دورها بالشكل المطلوب

أكد عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي أهمية قيام الغرفة الأمنية المشتركة بالزاوية بالمهام المنوطة بها وذلك «لأجل محاصرة الجريمة، وترسيخ قيم الأمن في المنطقة، ومنع الإفلات من العقاب لكافة الجرائم المرتكبة»، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

جاء تأكيد اللافي خلال اجتماع موسع عقد أمس الإثنين بمكتب النائب العام في طرابلس بحضور كل من النائب العام، والمحامي العام بدائرة محكمة استئناف الزاوية، ورئيس نيابة الزاوية الابتدائية، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات، ومدير أمن بلدية الزاوية، وعدد من مسؤولي الغرفة الأمنية المشتركة بالزاوية.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن الاجتماع خصص لمناقشة آليات عمل الغرفة الأمنية المشتركة في الزاوية، التي جرى تأسيسها مؤخرًا، للقضاء على الخروقات الأمنية، والظواهر الهدامة بمنطقة الزاوية، وكذلك لأجل العمل على تعزيز سيادة القانون.

وأضاف المكتب الإعلامي أن اللافي أكد خلال الاجتماع وقوف المجلس الرئاسي، مع كافة الأجهزة الأمنية، حتى تؤدي دورها بالشكل المطلوب.

وأعلن عن تشكيل غرفة أمنية تضم الأجهزة الأمنية بمدينة الزاوية يوم الخميس الماضي، خلال اجتماع موسع عقد بمديرية أمن الزاوية برئاسة اللافي ضم كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين والقضائيين والمحليين.