حالة جوية جديدة الجمعة… الارصاد: أمطار مستمرة اليوم والحرارة 4مْ في هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الثلاثاء 03/ 01 / 2023م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز، ما زالت السحب تتكاثر من حين الى لآخر على بعض مناطق الشمال خاصة الشمال الشرقي يتخللها سقوط امطار خفيفة ( الخليج –الجبل الاخضر –درنة -طبرق واقصى الساحل الشرقي-المنطقة الممتدة من مصراتة حتى سرت).

ووفقا للتقرير تتراوح درجات الحرارة القصوى على معظم المناطق مابين (15–20)مْ وتنخفض اثناء الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الجبلية والصحراوية الى اقل من (04) درجات مئوية.

ومن المتوقع بحسب التقرير ظهور ضباب اخر الليل والصباح الباكر على بعض مناطق الشمال الغربي ومرتفعات الجبل الاخضر.

ومن المتوقع وفقا للتقرير ان تشهد مناطق الشمال الغربى بداية من مساء يوم الجمعة امطار متفرقة .

والله اعــــــــــلم.