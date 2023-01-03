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الأرصاد: من المتوقع سقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال الغربي نهاية الأسبوع

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

 

أخبار ليبيا 24

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية، إن من المتوقع سقوط أمطار متفرقة مناطق الشمال الغربي بداية من مساء يوم الجمعة القادم، مشيرًا إلى استمرار سقوطها اليوم الثلاثاء بشكل خفيف على مناطق الشمال الشرقي.

توقع، المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة نتيجة تكاثر للسحب من حين إلى لآخر على بعض مناطق الشمال خاصة الشمال الشرقي.

وقال المركز، إن درجات الحرارة القصوى على معظم المناطق تتراوح ما بين (15–20) مئوية، وتنخفض أثناء الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الجبلية والصحراوية إلى أقل من (04) درجات مئوية.

وأشار إلى ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على بعض مناطق الشمال الغربي ومرتفعات الجبل الأخضر.

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