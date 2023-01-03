بتهمة الفساد.. حبس وزير الاقتصاد والصناعة السابق بالحكومة المؤقتة

أعلن مكتب النائب العام، اليوم الثلاثاء، حبس وزير الاقتصاد والصناعة مسؤول وزارة العدل بالحكومة الليبية المؤقتة، التي ترأسها، عبدالله الثني، بتهمة الفساد.

وقال المكتب في بيان له، أن وكيل النيابة بنيابة مكافحة الفساد في دائرة محكمة استئناف بنغازي استقصى واقعات الفساد التي خالطت نشاط وزير الاقتصاد والصناعة – مسؤول وزارة العدل في الحكومة الليبية المؤقتة؛ فاستهل المحقق الإجراءات التي يستلزمها التحقيق بنظر وتقييم ما تضمَّنته مدونة نتائج أعمال الخبرة الحسابية.

وأوضح المكتب أنه تم الاستماع لشهادة رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني وكل من استلزم التحقيق مثوله، فانكَشَفَ واقع انحراف سلوك المسؤول، وابتعاده عن موجبات الوظيفة، وثبت تعمد المتهم التصرف في 15 مليون دينار لغرض تحقيق منافع مادية غير مشروعة لنفسه ولغيره عند إدارة أزمة منطقة ورشفانة خلال السنوات الماضية.

وأوضح البيان أن المتهم أجاز إسناد أعمال توريد إلى شركة تدار بمعرفة ذوي قرباه، ووجه جهة الإدارة بتسلم أدوية ومعدات طبية غير مطابقة للمواصفات.

كما أشار البيان إلى أن المتهم فرَّط في عشرات المركبات الآلية المملوكة للدولة بامتناعه عن تسجيل بياناتها في السجلات الحكومية.

وأكد البيان أن ذلك يأتي ترسيخاً لواجب مواجهة انحراف الموظف العام عن القواعد والضوابط الناظمة لأوجه صرف المال العام؛ وتعزيز تدابير ملاحقة محدثي الاضطراب الإداري المتعلق به.

وبذلك أمر المحقق بحبس المستجوب حبساً احتياطيـاً؛ ثم قرر رفع الدعوى الجنائية إلى قضاء الحكم فأحال الدعوى على غرفة الاتهام.