قضية لوكربي.. برلمان ليبيا يتحرك لمنع تسليم المواطنين للخارج

قرر مجلس النواب الليبي منع تسليم أي مواطن مستقبلا إلى أي جهة أجنبية، وذلك ضمن مناقشته واقعة تسليم الليبي أبو عجيلة مسعود المريمي، إلى واشنطن التي تتهمه بدور مزعوم في تفجير طائرة “لوكربي”.

يأتي هذا ضمن سلسلة مِن التحركات الليبية من عدة جهات لإطلاق سراح أبو عجيلة، ومحاكمة مَن تورطوا في واقعة تسليمه لجهة أجنبية.

وفي ديسمبر الماضي، فوجئ الليبيون بنبأ وجود ضابط المخابرات السابق، أبو عجيلة مسعود، في واشنطن، بعد أيامٍ مِن اقتياده على يد قوة منسوبة إلى الجماعات المؤيدة للحكومة المنتهية ولايتها في طرابلس إلى جهة غير معلومة.

تحدثت أطراف ليبية عن “صفقة” بين رئيس الحكومة المنتهية، عبد الحميد الدبيبة، وواشنطن، تتضمن تسليم المواطن الليبي لمحاكمته في قضية تفجير طائرة ركاب فوق بلدة لوكربي بإسكتلندا عام 1988رغم وجود اتفاق رسمي بين البلدين عام 2008 بغلق ملفها نهائيا.

جهود البرلمان

سبق أن أعلن “الصور” فتح تحقيق في واقعة التسليم، لما أثير حول “عدم قانونية” الإجراءات، ووعد بإعلان النتائج أمام الرأي العام حين انتهاء التحقيقات.

تحرّك مجتمعي

خرجت دعوات إلى جمع تبرعات من أجل التكفل بمصاريف فريق الدفاع عن أبو عجيلة، خصوصا بعد الأنباء المتداولة عن عرض عائلته منزلهم من أجل الإنفاق على القضية، كما يشير الباحث السياسي محمد قشوط.

حتى موعد الجلسة المقبلة في القضية المنظورة أمام المحكمة الاتحادية بواشنطن، يواصل قشوط، يمكن للنائب العام مواصلة تحقيقاته للدفع بعدم مشروعية الإجراءات، كما يمكن لنقابة المحامين التحرك لتشكيل وفد كبير للترافع عن أبو عجيلة، أسوة بتحرك النقابة الفرعية في مدينة بنغازي شرقي البلاد.