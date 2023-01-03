الجديد: أتوقع انخفاض صرف الدولار إلى 5.10 دينار في السوق السوداء قريباً

توقع مختار الجديد، الخبير الاقتصادي، انخفاض صرف الدولار إلى 5.10 دينار في السوق السوداء قريباً.

وقال الجديد، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “لمن تساءل عن سعر الصرف، خلال الأشهر الماضية زاد سعر الدولار أمام كل عملات العالم بما فيها الدينار، حيث وصل إلى 5.05 دينار في المصرف ولذلك زاد في السوق الموازي أيضا ووصل إلى 5.35”.

وأضاف “أما الآن وبعد أن عاد الدولار إلى الانخفاض في السوق العالمي أمام جميع العملات وانخفض في المصرف المركزي من 5.05 إلى 4.80 بفارق 25 قرشا وبالتالي فمن المتوقع انخفاضه في السوق الموازي أيضا بنفس النسبة إلى حوالي 5.10 وأقل في الأيام القادمة”.