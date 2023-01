دغيم: موقف المجلس الأعلى للدولة كان مفاجئا

قال مستشار رئيس المجلس الرئاسي زياد دغيم، إن موقف المجلس الأعلى للدولة كان مفاجئا، وإنهم ينتظرون توضيح الأسباب.

وأضاف دغيم في مداخلة مع ليبيا الأحرار، أن دعوة المجلس الرئاسي متجددة لانجاز القاعدة الدسورية وإجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية، مؤكداً وجود عدة خيارات يملكها الرئاسي وفق اختصاصته.

ودعا دغيم مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى التوافق على قاعدة دستورية، مشيراً إلى أن المادة الرابعة من خارطة الطريق منحت لهما مهلة محددة انتهت منذ أكثر من عام وفق تعبيره.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

