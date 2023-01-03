مجلس النواب الليبي يناقش مشروع قانون تهريب الأدوية وتنفيذ التأمين الصحي

ناقشت لجنة الصحة البيئة بمجلس النواب الليبي، مشروع قانون تهريب الأدوية، والعراقيل والصعوبات التي تواجه تنفيذ قانون التأمين الصحي الذي أقره المجلس في وقت سابق.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، أمس الإثنين، برئاسة النائب نصر الدين مهنى، وحضور نواب آخرون، ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الصحي الدكتور طلال عجاج.

وقال الموقع الإلكتروني لمجلس النواب إن اللجنة ناقشت في اجتماعها مشروع قانون تهريب الأدوية، والصعوبات والعراقيل التي تعيق عمل صندوق التأمين الصحي.

واطلعت اللجنة على عرض خطة تنفيذ قانون التأمين الصحي الذي أقرهُ المجلس خلال الأيام القليلة الماضية وآليات تنفيذه في أنحاء ليبيا كافة.

ويأتي الاجتماع الذي عُقد بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي في إطار متابعة لجنة الصحة والبيئة بالمجلس لصندوق التأمين الصحي العام باعتباره أحد البرامج التي سترفع مستوى الخدمات الصحية للمواطن، بحسب الموقع الإلكتروني للمجلس.