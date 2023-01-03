ملفات مهمة على طاولة الصور وعدد من النواب

الوطن| رصد

اجتمع النائب العام، المستشار الصديق الصور، اليوم الثلاثاء مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب؛ بحضور النواب القائمين على العمل القانوني في المجلس.

ووفق بيان لمكتب النائب العام، فقد بحث المجتمعون مسائل العمل ذات الاهتمام المشترك ومدى تفاعل سلطة التحقيق مع بعض الواقعات التي نهضت بمسؤولية تحقيقها، ومدى التطور الإجرائي المتعلق بها.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التكامل بين السلطتين؛ ورفد فاعلية تواصل هيئة النيابة العامة مع اللجان المختصة بتقييم الأعمال التشريعية؛ ومتابعة الأجهزة الرقابية؛ ودعم المصالحة الوطنية.