النائب العام ومجلس النواب يبحثان مسائل العمل ذات الاهتمام المشترك

أخبار ليبيا 24

بحث، النائب العام الصديق الصور، اليوم الثلاثاء، مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزري النويري، في حضور السادة النواب القائمين على العمل القانوني في المجلس، مسائل العمل ذات الاهتمام المشترك.

وقال مكتب النائب العام، أن الجانبان بحثا مبلغ تفاعل سلطة التحقيق مع بعض الواقعات التي نهضت بمسؤولية تحقيقها، ومدى التطور الإجرائي المتعلق بها.

وأضاف، أن اللقاء تناول سبل تعزيز التكامل بين السلطتين؛ ورفد فاعلية تواصل هيئة النيابة العامة مع اللجان المختصة بتقييم الأعمال التشريعية؛ ومتابعة الأجهزة الرقابية؛ ودعم المصالحة الوطنية.

وقرر مجلس النواب، في جلسة أمس الإثنين، تشكيل لجنة برلمانية مكونة من لجنة الخارجية واللجنة التشريعية ولجنة العدل، لمتابعة واقعة تسليم حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود إلى لولايات المتحدة الأمريكية.

كما قرر المجلس، مخاطبة السلطة القضائية بتكليف فريق قانوني يتولى الدفاع عن مسعود ومتابعة القضية .