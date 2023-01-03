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بليحق لـ “ليبيا الحدث”: مجلس النواب سيخاطب السلطة القضائية بتكليف فريق قانوني للدفاع عن ‎أبوعجيلة

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قال المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إن مجلس النواب وافق على مخاطبة النائب العام لإحاطة مجلس النواب بشأن واقعة تسليم المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود.

وأضاف بليحق، في تصريحات خاصة لـ “ليبيا الحدث”، أن المجلس سيخاطب السلطة القضائية بتكليف فريق قانوني يتولى الدفاع عن المواطن ‎أبوعجيلة مسعود ومتابعة القضية.

وأوضح بليحق، أن مجلس النواب كلف لجنة من اللجان الخارجية والعدل والتشريعية لمتابعة واقعة تسليم أبوعجيلة مسعود.

وأشار إلى أن جلسة غدا الثلاثاء ستناقش مشاريع القوانين المدرجة في جدول أعمال المجلس الرياضية والاتحادات والروابط المهنية وما يستجد من أعمال.

وكان مجلس النواب برئاسة النائب الأول فوزي النويري، علق جلسته إلى غد الثلاثاء، لاستكمال جدول الأعمال.

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قناة ليبيا الحدث

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