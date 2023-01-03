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النائب العام يبحث مع رئاسة مجلس النواب مسائل العمل ذات الاهتمام المشترك

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان

اجتمع النائب العام الصديق الصور، اليوم الثلاثاء، مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزري النويري، في حضور السادة النواب القائمين على العمل القانوني في المجلس.

قال مكتب النائب العام، إن المجتمعين بحثوا مسائل العمل ذات الاهتمام المشترك، ومبلغ تفاعل سلطة التحقيق مع بعض الواقعات التي نهضت بمسؤولية تحقيقها، ومدى التطور الإجرائي المتعلق بها.

وأضاف، أن اللقاء تناول سبل تعزيز التكامل بين السلطتين؛ ورفد فاعلية تواصل هيئة النيابة العامة مع اللجان المختصة بتقييم الأعمال التشريعية؛ ومتابعة الأجهزة الرقابية؛ ودعم المصالحة الوطنية.


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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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