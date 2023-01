بليحق: مجلس النواب قررر تكليف فريق قانوني للدفاع عن المريمي وملاحقة قضيته

ليبيا- استأنف مجلس النواب جلسته الرسمية برئاسة فوزي النويري النائب الأول لرئيسه في مقره بمدينة بنغازي لمناقشة واقعة تسليم المواطن أبو عجيلة المريمي.

المتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق أوضح في تصريح صحفي اطلعت عليه صحيفة المرصد أن مجلس النواب قرر بعد مناقشة مستفيضة اختيار لجنة نيابية مكونة من أعضاء بلجانه الخارجية والتشريعية والعدل، لمتابعة الواقعة ومخاطبة السلطة القضائية بتكليف فريق قانوني للدفاع عن المريمي وملاحقة القضية.

وبحسب بليحق، قرر المجلس مخاطبة النائب العام لتقديم إحاطة له حول الواقعة وإضافة مادة بقراره الأخير بشأن القضية لتحصين ومنع تسليم أي مواطن مستقبلًا.

