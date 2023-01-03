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السايح يحذر من طفرة جديدة لـ”كورونا”

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار

حذّر مدير مركز مكافحة الأمراض “حيدر السائح” من ظهور طفرة جديدة من فيروس ” كورونا” الأشهر الماضية بدأت في الهند وانتشرت في دول عدة.

السايح وفي منشور عبر صفحته بفيسبوك أوضح أن “طفرة كورونا” لديها القدرة على اختراق المناعة سواء كانت نتيجة الإصابة الطبيعية أو اللقاح، موضحا أنها أصبحت محل جدل بين العلماء باعتبارها “مصدر قلق”.

وأضاف السائح إلى أن المركز سيبدأ في دراسة العينات المصابة للتثبت من وجودها في البلاد، مشيرا إلى الدخول في مرحلة جديدة حال التأكد من وجود حالات تحمل الطفرة الجديدة من الفيروس.

المصدر: حساب “حيدر السائح” على فيسبوك

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قناة ليبيا الاحرار

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