الطقس في ليبيا.. أمطار خفيفة والحرارة تصل لـ 15 درجة

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، توقعات حالة الطقس في ليبيا، والتي أظهرت تكاثر السحب من حين لأخر على بعض مناطق الشمال خاصة الشمال الشرقى يتخللها سقوط أمطار خفيفة.

وعن حالة الطقس في منطقة (راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة- جبل نفوسة)، السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر خاصة على المنطقة الممتدة من مصراتة إلى سرت مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، واحتمال ظهور ضباب أخر الليل والصباح الباكر على بعض المناطق.

وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية فمتغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 15و20 درجة مئوية، وتسجل تراجعاً من يوم غد.

وفي (الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد – الواحات)، تتكاثر السحب ويتخللها هطول أمطار متفرقة على بعض مناطق الخليج – الجبل الأخضر – طبرق حتى أقصى الساحل الشرقى، واحتمال ظهور ضباب أخر الليل والصباح الباكر على مرتفعات الجبل الأخضر وأقصى الساحل.

وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 16و20 درجة مئوية ولا تتجاوز 14 درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر. وتسجل تراجعاً من يوم غد

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وعن طقس (الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة)، فالسماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا على الجفرة، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية فمتغيرة الاتجاه، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، وتتراوح درجات الحرارة بين 17و20 درجة مئوية، وتسجل تراجعا من يوم غد.

وأخيراً (السرير – تازربو – الكفرة)، تتكاثر السحب من حين لأخر على أغلب المناطق، والرياح شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 17 و19 درجة مئوية.