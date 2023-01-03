جهاز مكافحة الظواهر السلبية ببنغازي يقبض على وافد ارتكب جريمة قتل بحق مهاجر

الوطن/ متابعة

ألقت عناصر التحريات بجهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة في مدينة بنغازي، القبض على وافد من جنسية أفريقية لارتكابه جريمة قتل بحق أحد المهاجرين غير القانونيين في منطقة سيدي يونس بالمدينة.

وذكر الجهاز في بيان له أن عناصره تحركوا فور الإبلاغ عن الجريمة، وتمكنوا عبر طرقهم الأمنية الخاصة، والتقصي وجمع المعلومات المتكاملة حول المتهم، من تقليص دائرة التعقب والبحث للوصول للقاتل.

وأضاف البيان أن العناصر قبضوا على المتهم في المكان الذي اختبأ فيه، بعد أن نصبوا له كمينا أمنيا محكما خلال ساعات من وقوع الجريمة.

وأشار البيان إلى مباشرة التحقيق فورا مع المتهم قبل شروع النيابة العامة في استكمال باقي الإجراءات القانونية اللازمة.