المسماري لـ “ليبيا الحدث”: الوضع السياسي الليبي يعاني من الجمود

أوضحت عضو مجلس النواب سلطنة المسماري ان “الوضع السياسي الليبي أصبح يعاني من الجمود منذ منتصف العام الماضي وإن هناك كثيرًا من القضايا والملفات العالقة، على رأسها إخراج ليبيا من المراحل الانتقالية واعتماد دستور دائم وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، استنادًا له تمهيدا للبدء بتأسيس دولة القانون والمؤسسات”.

وأضافت المسماري، في تصريحات خاصة لـ “ليبيا الحدث” ان مجلس الدولة لم يعد صفا واحد كيف كان من قبل وان هناك تيار داخل محل الدولة يتقارب مع مجلس النواب لتقريب وجهات النظر فيما يخص شروط الترشح وهيا الازمة الرئيسية للازمة الليبية.