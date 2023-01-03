المصراتي: آل الدبيبة لن يُسلموا السُلطة إلا والدم للركاب

هاجم الكاتب الصحفي محمود المصراتي رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، بسبب تصريحه الأخير الذي قال فيه إنه لن يسلم السلطة إلا لأيادي أمينة.

وقال المصراتي؛ في تدوينة عبر حسابه على فيسبوك، “في الأول لن نسلم إلا بالحوار ، بعدها لن نسلم إلا لحكومة منتخبة، بعدها لن نسلم إلا لحكومة منتخبة بعد الاستفتاء على الدستور ، اليوم زاد شرط جديد على ما سبق : لن نسلم إلا لأيادي أمينة!”.

وتابع؛ “بمعنى حتى اللي بيجي بالانتخابات و الدستور أو الحوار لازم ياخذ صك نزاهة و أمانة من آل الدبيبة اللصوص و إلا مش حيسلموا له السلطة”. على حد تعبيره.

وختم موجهًا حديثه للدبيبة، قائلًا: “يا حميد .. لا أمينة لا فوزية .. عارفينكم مش حتسلموها إلا و الدم للركاب، لذلك ماعندنا ما نقولو إلا الله يفكنا سوكم يا أقذر عائلة أنجبتها النساء يومًا”. بحسب وصفه.