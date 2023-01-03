ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

03 January, 2023

بحث النائب العام الصديق الصور الثلاثاء مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري مسائل العمل ذات الاهتمام المشترك وتفعيل سلطة التحقيق مع بعض الواقعات ومدى التطور الإجرائي المتعلق بها.

جاء ذلك الاجتماع بناء على دعوة وجّهت من هيئة رئاسة مجلس النواب إلى النائب العام بحضور عدد من أعضاء المجلس؛ حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التكامل بين السلطتين؛ ورفد فاعلية تواصل هيئة النيابة العامة مع اللجان المختصة بتقييم الأعمال التشريعية؛ ومتابعة الأجهزة الرقابية؛ ودعم المصالحة الوطنية.