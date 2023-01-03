ليبيا الان

وزير النفط بحكومة الوحدة يجري زيارة عمل إلى الولايات المتحدة

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان

يجري، وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة، محمد عون، اليوم الثلاثاء، زيارة عمل إلى الولايات المتحدة الأمريكية تستمر لثمانية أيام يلتقي خلالها عدد من المسؤولين في مجال الطاقة.

ويرافق الوزير، مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية ومدير عام الإدارة العامة للشؤون الفنية.

وقالت وزارة النفط والغاز، الوزير سيلتقي خلال الزيارة بعدد من المسؤولين في مجال الطاقة والمجالات ذات العلاقة، إضافة إلى بعض رجال الأعمال لبحث فرص التعاون والشراكة في مشاريع وخطوات تطوير عمليات قطاع النفط والغاز في ليبيا.


عدد المشاهدات:
6

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك